Смартфон Poco X4 GT готов к выходу

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон Poco X4 GT будет официально представлен уже 23 июня. По предварительным данным, аппарат оснастят 6,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8100 с частотой до 2,85 ГГц, графикой Arm Mali-G610 MC6 и модемом 5G, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 составит 6/8 ГБ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, поддержкой Wi-Fi 6 2×2 MIMO и Bluetooth 5.3, модулем NFC, ИК-портом порт, 3,5-мм гнездом для наушников, стереодинамики, аккумулятором ёмкостью 5080 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.