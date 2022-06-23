Смартфон Poco X4 GT оценен в 300 евро

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Poco X4 GT, которая основана на производительной платформе MediaTek Dimensity 8100. Новинку также оснастили 6,6-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей и кадровой частотой 144 Гц, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5080 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт (адаптер питания в комплекте), боковым дактилоскопом, стереодинамиками, модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC, предустановленной ОС Android 12 с прошивкой MIUI 13 for Poco, габаритами 163,64:74,29:8,87 мм и массой 200 г. Смартфон станет доступен для покупки 4 июня по цене в 380 и 430 евро за версии с 8/128 и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Первые покупатели смогут приобрести его за 300 и 350 евро.