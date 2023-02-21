Смартфон Poco X5 GT получит новый процессор

В базах данных сразу двух регуляторов обнаружились сведения о смартфоне Poco X5 GT, который еще не был представлен официально. Это может указывать на скорую презентацию устройства – особенно на фоне уже выпущенных Poco X5 и Poco X5 Pro. Что до технических характеристик, смартфону прочат наличие еще не представленной однокристальной системыQualcomm Snapdragon 7 Gen 2, AMOLED-дисплея и тыльной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп.

Напомним, что тот же Poco X5 Pro получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, высокой яркостью 1200 кд/кв.м, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, боковой дактилоскопический сенсор, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G с поддержку сотовых сетей пятого поколения, систему охлаждения с испарительной камерой, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, АКБ на 5000 мАч, поддержку 67-Вт проводной зарядки, фирменную оболочку MIUI 14 на ОС Android 13, ИК-излучатель и поддержку NFC.