Смартфон Poco X6 Neo оценен в 195 долларов

Компания Xiaomi выпустила в Индии смартфон Poco X6 Neo, который оценен на местном рынке в 195 и 220 долларов за версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется 6,67-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, затемнением PWM 1920 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6080, ОЗУ стандарта LPDDR4x и флеш-памятью UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, боковым дактилоскопом, модемом для сотовых сетей пятого поколения, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, защитой в соответствии со степенью IP54, корпусом толщиной 7,69 мм и массой 175 грамма, а также предустановленной прошивкой MIUI 14 на основе операционной системы Android 13.

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