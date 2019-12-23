Смартфон Pocophone F1 получит Android 10

Недавно мы писали, что популярный смартфон Xiaomi Pocophone F1 получил прошивку MIUI 11 на основе операционной системы Android 9.0 Pie. Сегодня в сети обнаружился исходный код Android 10 для смартфонов Xiaomi на основе платформы Qualcomm Snapdragon 845. В число таких моделей входит и Pocophone F1. Источники уверены, что это предвещает скорый выход Android 10 для Pocophone F1.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с диафрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте.