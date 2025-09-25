Смартфон REDMI 15 оценили в 14 тысяч рублей

Официальный дистрибьютор Xiaomi компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона REDMI 15, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинка также получила 6,9-дюймовый экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой до 144 Гц, яркостью 850 нит, режимом DC Dimming и сертификатами защиты зрения TÜV Rheinland, 6-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 685, слот для карты памяти microSD, 50-Мп тыльную камеру, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, поддержку 33-Вт проводной и 18-Вт обратной проводной зарядок, корпус с металлической отделкой, а также защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64. Смартфон оценен в 14 и 16 тысяч рублей за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.