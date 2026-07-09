Представили сразу восемь кнопочных телефонов AOC

В июле 2026 года ожидается появление на рынке сразу восьми новых моделей кнопочных телефонов от компании AOC. Этот широкий ассортимент призван удовлетворить потребности самых разных категорий покупателей, предлагая как простейшие аппараты для звонков, так и устройства с расширенным функционалом. Каждая из представленных моделей оснащена современным портом USB Type-C, способна работать с двумя SIM-картами одновременно и функционирует в сетях 2G. Такая конфигурация гарантирует широкую зону покрытия и высокую надежность соединения. Кроме того, большинство новинок будут поддерживать технологию Bluetooth 2.1 для беспроводного подключения и оснащены слотом для карты памяти microSD, позволяющим увеличить объем хранилища до 32 гигабайт.

  • AOC A170 — начальная модель линейки с лаконичным набором функций. Телефон оснащен экраном диагональю 1,77" и аккумулятором емкостью 800 мАч, обеспечивающим до 35 дней в режиме ожидания и до 12 часов в режиме разговора. Модель намеренно лишена камеры, Bluetooth и слота microSD — оптимальный выбор для тех, кому важны ограничения и меры безопасности (военнослужащие и сотрудники закрытых предприятий). Рекомендованная розничная цена — 890 рублей.
  • AOC A175 — базовая модель для повседневного использования: моноблок с экраном 1,77", дополненный камерой на 0,08 Мп и слотом microSD, что делает его универсальным первым или резервным телефоном. Аккумулятор емкостью 1000 мАч обеспечивает до 34 дней работы в режиме ожидания и до 11 часов разговора. Рекомендованная розничная цена — 1090 рублей.
  • AOC A205 — телефон, разработанный с учетом потребностей старшего поколения: экран 2" с четким отображением и крупными элементами интерфейса, увеличенные кнопки, а также фирменная зарядная док-станция — телефон достаточно положить на подставку, не беспокоясь о подключении кабеля. Аккумулятор 1000 мАч обеспечивает до 35 дней работы в режиме ожидания и до 12 часов разговора. Рекомендованная розничная цена — 1790 рублей.
  • AOC A240 — модель среднего сегмента для тех, кому нужна комфортная диагональ экрана и качественная связь. Дисплей диагональю 2,4" обеспечивает удобное чтение сообщений и навигацию по меню. Аккумулятор 1400 мАч держит заряд до 42 дней в режиме ожидания и до 16,5 часа в режиме разговора. Bluetooth позволяет подключать беспроводные гарнитуры. Рекомендованная розничная цена — 1590 рублей.
  • AOC A245 — модель для тех, кто проводит много времени в дороге или в условиях, где подзарядка недоступна. Ее емкий аккумулятор 2500 мАч обеспечивает до 70 дней работы в режиме ожидания и до 29 часов в режиме разговора — один из лучших показателей автономности в линейке. Дисплей 2,4" и поддержка Bluetooth делают телефон полноценным инструментом для работы и общения вдали от розетки. Рекомендованная розничная цена — 1790 рублей.
  • AOC A248 — надежный телефон для активного образа жизни. Модель объединяет емкий аккумулятор 2500 мАч (до 69 дней в режиме ожидания и до 28 часов разговора) с укрепленным корпусом, рассчитанным на эксплуатацию в сложных условиях. Телефон подойдет строителям, дачникам, работникам на производстве — всем, для кого надежность устройства важна не меньше, чем время его работы. Рекомендованная розничная цена — 1890 рублей.
  • AOC A280 — модель для тех, кому важен большой экран. Дисплей диагональю 2,8" обеспечивает комфортное отображение текста и меню, а аккумулятор 1400 мАч держит заряд до 40 дней в режиме ожидания и до 16 часов в режиме разговора. Модель станет удачным выбором в качестве домашнего телефона или устройства для тех, кто испытывает трудности с чтением с маленьких экранов. Рекомендованная розничная цена — 1890 рублей.
  • AOC A285 — раскладушка для тех, кто предпочитает именно этот формфактор. Складной корпус надежно защищает экран диагональю 2,8" от случайных нажатий и царапин. Модель придется по нраву как школьникам, так и взрослым, которые привыкли к раскладушкам или просто хотят телефон поменьше в кармане. Аккумулятор 1000 мАч обеспечивает до 35 дней в режиме ожидания и до 11 часов разговора. Модель доступна в черном и красном цветах. Рекомендованная розничная цена — 2590 рублей.

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