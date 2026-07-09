Представили сразу восемь кнопочных телефонов AOC

В июле 2026 года ожидается появление на рынке сразу восьми новых моделей кнопочных телефонов от компании AOC. Этот широкий ассортимент призван удовлетворить потребности самых разных категорий покупателей, предлагая как простейшие аппараты для звонков, так и устройства с расширенным функционалом. Каждая из представленных моделей оснащена современным портом USB Type-C, способна работать с двумя SIM-картами одновременно и функционирует в сетях 2G. Такая конфигурация гарантирует широкую зону покрытия и высокую надежность соединения. Кроме того, большинство новинок будут поддерживать технологию Bluetooth 2.1 для беспроводного подключения и оснащены слотом для карты памяти microSD, позволяющим увеличить объем хранилища до 32 гигабайт.