Смартфон Realme 10 уже продают в России

Сетевые источники сообщают, что в некоторых российских магазинах уже продают смартфон Realme 10, официальный релиз которого запланирован на 5 ноября. Например, в «Связном» версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 20 тысяч рублей. Предполагается, что вариант на 4/128 ГБ памяти обойдется в 20 тысяч рублей.

По предварительным данным Realme 10 оснащается 6,5-дюймовым плоский AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 33-Вт проводной зарядки.
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