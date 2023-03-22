Смартфон Realme 10T 5G оценен в 200 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 10T 5G, которая оценена в Китае в 200 и 260 долларов за варианты с 4/128 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,6-дюймовым ЖК-экраном с кадровой частотой 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810, оперативной памятью стандарта LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.