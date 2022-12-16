Смартфон Realme 10s оценили в 155 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 10s, которая обойдется в 155 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также 185 долларов за 8/256 ГБ. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810 5G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1080:2408 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой сенсорного слоя 180 Гц, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 33-Вт проводной зарядки и предустановленной прошивкой Realme UI 3.0 на основе ОС Android 12.