Смартфон Realme 12+ 5G вышел в России

Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфона Realme 12+ 5G, который работает под управлением ОС Android 14 с фирменным интерфейсом Realme UI 5.0. Новинку также оснастили 6-нм 8-ядерной платформой Mediatek Dimensity 7050, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 точек, пиковой яркостью 2000 нит и подэкранным сканером отпечатков пальцев, селфи-камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 с оптической стабилизацией), 8 Мп (ультраширик) и 2 Мп (макро), поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки и батареей ёмкостью 5000 мАч. Смартфон оценен в 30 и 35 тысяч рублей за версии с 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.