Смартфон Realme 14X 5G готов к выходу

Компания Realme объявила, что 18 декабря в Индии будет представлен смартфон Realme 14X 5G. Судя по тизерам, перед нами переименованный Realme V60 Pro, который вышел в Китае чуть меньше двух недель назад.

Эта новинка получила 6,67-дюймовый экран IPS с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нм процессор MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц, оперативную память LPDDR4x, флеш-память UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, фронтальную камеру на 8 Мп, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, ударопрочный корпус толщиной 7,99 мм, защиту от воды и пыли (IP68 и IP69), батарею ёмкостью 5600 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт и поддержку сотовых сетей пятого поколения.