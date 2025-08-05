Смартфон Realme 15T 5G засветился в сети

Напомним, что в конце прошлого месяца был выпущен смартфон Realme 15 5G с 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300+ с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G615, 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 6500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 4608 Гц, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп (Sony IMX882 и OIS), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 7,66 мм и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой UI 6.0.