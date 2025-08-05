Смартфон Realme 15T 5G засветился в сети

В базе данных Bluetooth SIG обнаружилось упоминание смартфона Realme 15T 5G, который еще не был представлен официально. Устройство фигурирует под технических номером RMX5111. Регулятор не раскрывает характеристики грядущей новинки, но само появление в базе данных говорит о скором международном релизе. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят конфигурациями на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а также расцветками корпуса Titanium, Silk Blue и Flowing Silver.

Напомним, что в конце прошлого месяца был выпущен смартфон Realme 15 5G с 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300+ с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G615, 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 6500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 4608 Гц, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп (Sony IMX882 и OIS), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 7,66 мм и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой UI 6.0.