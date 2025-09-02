Смартфон Realme 15T оценили в 240 долларов

Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme 15T, одной из особенностью которого стал 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2372:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3.

Новинку также оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6400 Max 5G с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, системой охлаждения AirFlow VC площадью 6050 мм² с термографитом, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, слотом для карты microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 60-Вт быстрой проводной и 10-Вт обратной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66/68/69, корпусом толщиной 7,79 мм и массой 181 грамм, предустановленной ОС Android 15 с прошивкой UI 6.0, стереодинамиками с поддержкой Hi-Res Audio и модемом 5G. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 240, 260 и 285 долларов за конфигурации с 8/128, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти соответственно.
Смартфоны серии Pixel 10 получат гибридную стабилизацию…
Изначально предполагалось, что линейка смартфонов Google Pixel 10 в основном сохранит те же камеры, что и…
Появились первые тесты нового процессора iPhone 17 Pro…
В преддверии сентябрьского анонса серии смартфонов iPhone 17 в сети появляется всё больше слухов, и один …
iQOO Z10 Lite оценили в 17 тысяч рублей …
Бренд iQOO выпустил на российский рынок смартфон iQOO Z10 Lite, который оценен в 17000 и 18500 рублей за …
Официально: Redmi Note 15 Pro+ получит АКБ на 7000 мАч…
Компания Xiaomi раскрыла подробности о характеристиках смартфона Redmi Note 15 Pro+, который будет официа…
Камеру Vivo X300 показали на фото …
Недавно стало известно, что наследником популярного компактного флагмана Vivo X200 Pro mini станет смартф…
Redmi K90 Pro получит флагманский процессор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Redmi K90 Pro, дебю…
Realme GT 8 получит топовые стереодинамики …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Realme GT 8, официа…
В Японии запретили продажу Pixel 7…
Компания Google официально утратила своё право на продажу смартфонов серии Pixel 7 в Японии после решения…
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor