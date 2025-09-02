Смартфон Realme 15T оценили в 240 долларов

Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme 15T, одной из особенностью которого стал 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2372:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3.

Новинку также оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6400 Max 5G с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, системой охлаждения AirFlow VC площадью 6050 мм² с термографитом, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, слотом для карты microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 60-Вт быстрой проводной и 10-Вт обратной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66/68/69, корпусом толщиной 7,79 мм и массой 181 грамм, предустановленной ОС Android 15 с прошивкой UI 6.0, стереодинамиками с поддержкой Hi-Res Audio и модемом 5G. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 240, 260 и 285 долларов за конфигурации с 8/128, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти соответственно.