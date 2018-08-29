Смартфон Realme 2 получил 6,2-дюймовый экран и разблокировку по лицу

Бренд Realme выпустил смартфон Realme 2 с возможностью разблокировки по лицу и отпечатков пальцев. Гаджет получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 точек. В основе аппарата лежит процессор Snapdragon 450 и 3 Гбайт или 4 Гбайт ОЗУ. Основная камера выполнена в виде сдвоенного блока с 13- и 2-мегапиксельным сенсорами. Фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельным датчиком. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4230 мА.ч, а в качестве ОС выступает Android 8.1 Oreo. Размеры: 156 * 76 * 8,2 мм. Стоимость новинки составляет от 110 евро в зависимости от модификации.