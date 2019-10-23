Смартфон Realme 5 Pro вышел в России

Бренд Realme выпустил в России смартфон Realme 5 Pro, который имеет все шансы на то, чтобы стать бестселлером. Новинка оснащается квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, производительным процессором Snapdragon 712, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4035 мАч с быстрой зарядкой на 20 Вт, а также предустановленной ОС Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6.0. Аппарат уже доступен для покупки в синей и зеленой расцветках по цене в 15 990 рублей. 28 октября цена возрастет до 16 990 рублей.