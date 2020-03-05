Смартфон Realme 6 Pro получил дисплей на 90 Гц и Snapdragon 720G

Бренд Realme пополнил ассортимент смартфонов моделью Realme 6 Pro, которая очень похожа на стандартную модель Realme 6, но имеет несколько отличий. Аппарат характеризуется 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерным процессором Snapdragon 720G, 6 ГБ оперативной памяти в базовой версии, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и телефото-модулем на 12 Мп, сдвоенной фронтальной камерой на 16 Мп и 8 Мп, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 10. Цена смартфона составляет 230 долларов за базовую версию.