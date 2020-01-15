Смартфон Realme 6i сертифицировали в Сингапуре

Бюджетный смартфон Realme 5i был представлен лишь на прошлой неделе, и только сегодня он должен появиться в продаже в Индии, однако это не мешает амбициозному китайскому бренду готовить очередную новинку. Сообщается, что модель Realme 6i была сертифицирована сингапурским регулятором IMDA – обычно это означает выход устройства в ближайшие недели. К сожалению, характеристики грядущей новинки пока не приводятся.

Что до Realme 5i, то он оснащается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 665, 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 точек, врезанной в экран 8 Мп фронтальной камерой, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, батареей на 5000 мАч, дактилоскопом на задней крышке, а также квадрокамерой на 12, 8, 2 и 2 Мп.