Смартфон Realme 6s с 90-герцевым экраном оценили в €200

Компания Realme представила недорогой смартфон Realme 6s, который выйдет в Европе по цене в 200 евро. Новинка оснащается шустрым восьмиядерным процессором MediaTek Helio G90T, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, основной квадрокамерой с модулями разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, портом USB-C, сканером отпечатков пальцев на боковой кромке, модулем NFC, слотом для карт microSD, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч и поддержкой быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.