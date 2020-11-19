Смартфон Realme 7 5G получил 120-Гц дисплей

Бренд Realme представил смартфон Realme 7 5G, который может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Новинка также оснащается платформой MediaTek Dimensity 800U 5G, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 и 2 Мп, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт, боковым дактилоскопом и предустановленной оболочкой Realme UI на базе операционной системы Android 10. Смартфон появится в европейской продаже 30 ноября по цене от 370 долларов, но предзаказать его можно будет всего за 300 долларов.

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