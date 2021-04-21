Смартфон Realme 8 5G оценен в 320 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 8 5G, которая работает под управлением ОС Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC2 и модемом 5G, 4 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц и яркостью 600 кд/м2, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, симметричным портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки на 18 Вт. Смартфон появится в продаже в синей и черной расцветках по цене от 320 долларов.