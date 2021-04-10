Смартфон Realme 8 5G получит SoC MediaTek

В базе бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Realme 8 5G, который еще не был представлен официально. Тестовый пакет подтвердил наличие восьмиядерной платформы MediaTek MT6833V/ZA с модемом 5G и тактовой частотой 2,0 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 11.

Также смартфону прочат аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, модуль NFC, боковой дактилоскопический сенсор, 6,4-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, квадрокамеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также 128 ГБ флеш-памяти.