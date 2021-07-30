Смартфон Realme 8S получит 90-Гц дисплей

Авторитетный искатель утечек Стив Хеммерштоффер (OnLeaks) поделился изображениями и подробностями о смартфоне Realme 8S 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810 с модемом 5G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, симметричным портом USB-С и 3,5-мм разъемом, а также предустановленной ОС Android 11 с надстройкой RealmeUI 2.0. Ориентировочная цена и дата начала продаж пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы Realme 8S
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