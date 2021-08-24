Смартфон Realme 8i показали на рендерах

Заслуживающий доверия информатор Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks) поделился изображениями смартфона Realme 8i, официальный релиз которого ожидается в сентябре. Судя по рендерам, нас ждет привычный дизайн с прямоугольным блоком тыльной камеры и врезанной фронтальной камерой на передней панели.

Что до характеристик, устройству прочат 6,59-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тройную основную камеру с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения Samsung ISOCELL JN1 и двумя 2-Мп вспомогательными модулями, селфи-камеру разрешением 16 Мп, восьмиядерную платформу MediaTek Helio G96 с графикой Mali-G57 MC2, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, поддержку Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, боковой сканер отпечатков пальцев, интерфейс USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников, аккумулятор на 5000 мАч и предустановленную ОС Android 11 с прошивкой Realme UI 2.0.

Комментарии и отзывы Realme 8i
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