Смартфон Realme 8i получил 120-Гц дисплей

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 8i, которая появится в индийской продаже 14 сентября. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio G96, 6,59-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 18 Вт, боковым дактилоскопом и функцией расширения ОЗУ до 10 ГБ за счет флеш-памяти. Смартфон оценен в 190 долларов за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и 220 долларов за вариант на 6/128 ГБ памяти.

Комментарии и отзывы Realme 8i
Смартфон Redmi 10 получил 50-Мп камеру ...
Смартфон Redmi 10 получил 50-Мп камеру Компания Xiaomi преждевременно опубликовала характеристики смартфона Redmi 10, официальный релиз которого...
Redmi K40 Game Enhanced Edition снова подешевел в Китае...
Redmi K40 Game Enhanced Edition снова подешевел в КитаеКомпания Redmi в очередной снизила цены на Redmi K40 Game Enhanced Edition, который уже на момент выхода ...
Представлен смартфон Nokia XR20 с защитой IP68...
Представлен смартфон Nokia XR20 с защитой IP68Компания Nokia представила новый смартфон XR20. Ожидается, что новинка будет иметь защиту от влаги по ста...
Новый Samsung Galaxy A12 получит фирменную SoC Exynos 850...
Новый Samsung Galaxy A12 получит фирменную SoC Exynos 850Профильное издание DealNTech сообщает о том, что компания Samsung готовит к выходу новую версию смартфона...
Мощный смартфон Vivo S10 показался на рекламных баннерах...
Мощный смартфон Vivo S10 показался на рекламных баннерахВ сети обнаружились фотографии смартфона Vivo S10, который еще не был представлен официально. Самая интер...
Samsung Galaxy S21 FE выпустят в октябре...
Samsung Galaxy S21 FE выпустят в октябреСетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S21 FE, который изначально был отме...
OPPO и Vivo разрабатывают собственные процессоры...
OPPO и Vivo разрабатывают собственные процессорыРанее в этом году Xiaomi представила ISP (Image Signal Processor) — чип для обработки изображений собств...
ASUS планирует удвоить поставки своих смартфонов...
ASUS планирует удвоить поставки своих смартфоновВсего несколько дней назад ASUS выпустила свои новейшие игровые смартфоны — ROG Phone 5s и ROG Phone 5s P...
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?
Обзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor