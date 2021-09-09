Смартфон Realme 8i получил 120-Гц дисплей

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 8i, которая появится в индийской продаже 14 сентября. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio G96, 6,59-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 18 Вт, боковым дактилоскопом и функцией расширения ОЗУ до 10 ГБ за счет флеш-памяти. Смартфон оценен в 190 долларов за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и 220 долларов за вариант на 6/128 ГБ памяти.