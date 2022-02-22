Смартфон Realme 9 Pro вышел в России

Компания Realme дала старт российским продажам смартфонов Realme 9 Pro и Realme 9 Pro Plus. Realme 9 Pro доступен для первых покупателей за 28 тысяч рублей, но его рекомендованная цена составляет 31 тысячу рублей. Realme 9 Pro Plus обойдется в 31 и 35 тысяч рублей со скидкой за версии с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ памяти соответственно, а далее подорожает до 36 и 40 тысяч рублей.

Напомним, что Realme 9 Pro Plus оснащается предустановленной ОС Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей, частотой обновления 90 Гц и подэкранным сканером отпечатков с возможностью отслеживания частоты сердечных сокращений, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 920 5G, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 60 Вт и корпусом, меняющим цвет с синего на розовато-красный под воздействием УФ.
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