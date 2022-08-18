Смартфон Realme 9i 5G оценен в 190 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 9i 5G, которая довольно сильно отличается от обычного Realme 9i. Итак, новинку оснастили 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопом, однокристальной системой MediaTek Dimensity 810, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 12 с фирменной надстройкой Realme UI 3.0, стереодинамиками, поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G, 4G LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1. Смартфон появится в продаже 24 августа по цене в 190 долларов за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а также 215 долларов за версию с 6/128 ГБ.