Смартфон Realme 9i оценен в 290 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 9i, которая уже доступна для покупки во Вьетнаме по цене в 290 долларов. Новинку оснастили 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 6-нанометровой 8-ядерной платформой Snapdragon 680, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 30, 48, 50, 60 и 90 Гц в зависимости от ситуации, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт и предустановленной фирменной оболочкой Realme 2.0 на основе операционной системы Android 11.