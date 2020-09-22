Смартфон Realme C17 оценен в 160 евро

Компания Realme представила смартфон C17, который появится в рамках молниеносной продажи уже завтра по цене в 160 евро. Новинку оснастили процессором Snapdragon 460, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением 720:1600 пикселей (HD+) и максимальной яркостью 600 кд/м2, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 13 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, батареей ёмкостью 5000 мАч и с комплектным зарядным устройством мощностью 18 Вт.