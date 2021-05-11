Смартфон Realme C20A получил АКБ на 5000 мАч

Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Realme C20A, которая оценена в 105 долларов. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+, селфи-камерой на 5 Мп в каплевидном вырезе, тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 8 Мп, восьмиядерной платформой Helio G35 с тактовой частотой 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, предустановленной ОС Android 10, батареей ёмкостью 5000 мАч, устаревшим портом microUSB и поддержкой обратной проводной зарядки. Аппарат будет доступен в серой и синей расцветках.

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