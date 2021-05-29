Смартфон Realme C25s получит SoC Helio G85

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme C25s, который появится в продаже 12 июня по цене в 170 долларов. Новинка оснащается предустановленной ОС Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0, 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей и яркостью до 570 кд/м2, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, дактилоскопическим сенсором на задней панели, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой ARM Mali-G52, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, двухдиапазонным адаптером Wi-Fi, модулем Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъёмом, симметричным портом USB Type-C, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, размерами 164,5:75,9:9,6 мм и массой 209 г.