Смартфон Realme C30 будет стоить 90 долларов

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme C30, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получил 6,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (вероятно, источник ошибается и разрешение составит HD+), неназванную платформу от Unisoc, одинарную тыльную камеру разрешением 13 Мп и фронтальную камеру на 5 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 10-Вт проводной зарядки, корпус толщиной 8,48 мм и массой 181 грамм, черную, синюю и зеленую расцветки. Смартфон выйдет в двух версиях: с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти или 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Утверждается, что цена базового варианта составит всего 90 долларов. Страной, в которой дебютирует Realme C90, станет Индия.