Смартфон Realme C55 представят 7 марта

Сетевые источники рассекретили подробные параметры смартфона Realme C55, официальный релиз которого состоится 7 марта. Главной особенностью грядущей новинки станет вырез Mini Capsule, который является программной имитацией Dynamic Island в iPhone 14 Pro. Он будет выводить различную полезную информацию.

Устройству также приписывают наличие 6,72-дюймового IPS-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерной платформы MediaTek Helio G88, селфи-камеры на 8 Мп, сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 64 Мп и 2 Мп, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 33-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI 4.0, бокового дактилоскопа, 3,5-мм гнезда для наушников, толщины 7,89 мм и массы 189 г.

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