Смартфон Realme C67 скоро выйдет в России

Компания Realme объявила, что российский релиз смартфона Realme C67 состоится 13 февраля. Аппарат выйдет в черной и зеленой расцветках. Цена будет объявлена во время презентации.

Напомним, что представленный в декабре прошлого года Realme C67 оснащается 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 950 нит, 6-нм 8-ядерной платформой Quacomm Snapdragon 685, сдвоенной основной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, оперативной памятью LPDDR4x, слотом для карты microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 33-Вт быстрой зарядки, ОС Android 14 с фирменной оболочкой Realme UI 4.0 «из коробки» и корпусом толщиной всего 7,59 мм.
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