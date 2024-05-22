Смартфон Realme GT 6T оценили в 370 долларов

Компания Realme объявила цену на представленный ранее сегодня смартфон Realme GT 6T, дебютным рынком которого станет Индии. Новинка оценена в 370, 395, 430 и 480 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,78-дюймовым 8T LTPO AMOLED-экраном с разрешением 2780:1264 пикселя, пиковой яркостью 6000 нит, ШИМ-регулированием 2160 Гц, кадровой частотой 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик на IMX355), селфи-камерой разрешением 32 Мп, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, ОЗУ LPDDR5x, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч. Поддержкой 100-Вт быстрой зарядки, предустановленной ОС Android 14 с прошивкой Realme UI 5 и защитой от влаги в соответствии со степенью IP65,