Смартфон Realme GT 8 Pro показали на фото

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал фотографию, на которой изображена основная камера смартфона Realme GT 8 Pro. Утверждается, что в данный момент производитель тестирует камеру с 50-Мп главным модулем на крупном датчике, 200-Мп перископным модулем (новый сенсор Samsung HP5 оптического формата 1/1,56 дюйма) и сверхширокоугольным модулем. Ранее сообщалось, что базовую модель Realme GT 8 оснастят самыми мощными стереодинамиками на рынке (топовые модули AAC 1115E), линейным вибромотором и грядущей топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Realme Neo 8 получит очень ёмкий аккумулятор …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфоне Realme Neo 8, оф…
Смартфон Vivo X300 представят в октябре …
Авторитетный инсайдер Smart Pikachu сообщает, что смартфоны серии Vivo X300 будут официально представлены…
Samsung Galaxy A17 показали на рендерах …
Профильный ресурс Android Headlines опубликовал изображения и характеристики бюджетного смартфона Samsung…
iPhone 17 Pro подорожает на 50 долларов…
По мере того, как Apple готовится представить линейку iPhone 17 осенью 2025 года, аналитики предупреждают…
Nothing Phone (3) показали в двух расцветках…
Профильный ресурс Android Headlines опубликовал качественные изображения смартфона Nothing Phone (3), офи…
Смартфон HONOR X70 5G получил АКБ на 8300 мАч…
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью X70 5G, которая основана на 4-нанометровом процес…
Официально: Moto G96 5G готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что официальный релиз смартфона Moto G96 5G состоится в Индии 9 июля. Произво…
Смартфон Infinix Hot 60 Pro+ признан самым тонким в мире…
Компания Infinix объявила, что её новинка Hot 60 Pro+ вошла в книгу рекордов Гиннесса как самый тонкий в …
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor