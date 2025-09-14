Смартфон Realme GT 8 Pro показали на фото

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал фотографию, на которой изображена основная камера смартфона Realme GT 8 Pro. Утверждается, что в данный момент производитель тестирует камеру с 50-Мп главным модулем на крупном датчике, 200-Мп перископным модулем (новый сенсор Samsung HP5 оптического формата 1/1,56 дюйма) и сверхширокоугольным модулем. Ранее сообщалось, что базовую модель Realme GT 8 оснастят самыми мощными стереодинамиками на рынке (топовые модули AAC 1115E), линейным вибромотором и грядущей топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2.