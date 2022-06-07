Смартфон Realme GT Neo 3T оценен в $470

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью GT Neo 3T, которая работает под управлением ОС Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870 с частотой до 3,2 ГГц, графикой Adreno 650 и модемом Snapdragon X55 5G для сотовых сетей пятого поколения, 6,62-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1300 кд/м2, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями н 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и NFC, размерами 162,9:75,8:8,65 мм, массой 194,5 грамма, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Цена базовой версии составляет 470 долларов.

Motorola Edge 30 с процессором Snapdragon 778G+ появился на …
Сегодня на Geekbench появилось новое устройство с номером модели XT2203-1. Предполагается что это Motorol…
Бюджетный iPhone SE 3 превосходит Galaxy S22 Ultra в тестах…
Недавно Apple выпустила третье поколение линейки iPhone SE, устройство имеет тот же старый дизайн. Однако…
Смартфон iQOO Neo 6 получит топовую платформу…
Сетевые источники поделились первыми подробностями о смартфоне iQOO Neo 6, который еще не был представлен…
OnePlus Nord2 получает первую открытую бета-версию Android 1…
После более раннего выпуска открытой бета-версии Android 12 для OnePlus Nord, компании наконец, удалось в…
Характеристики телефона Nothing Phone 1 опубликованы в интер…
Nothing Phone 1 — первый смартфон от компании, принадлежащей соучредителю OnePlus Карлу Пею, — должен быт…
Huawei анонсировала смартфон Enjoy 50 с большим аккумуляторо…
В сеть утекли изображения будущего смартфона компании Huawei. Huawei Enjoy 50 официально не представлен, …
Redmi K50 Pro+ получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1+…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K50 Pro+, официаль…
Samsung Galaxy S22 Ultra подешевел на $150…
Флагманский смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra совсем недавно появился в продаже, но его уже можно купить …
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальцаОбзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor