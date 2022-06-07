Смартфон Realme GT Neo 3T оценен в $470

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью GT Neo 3T, которая работает под управлением ОС Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870 с частотой до 3,2 ГГц, графикой Adreno 650 и модемом Snapdragon X55 5G для сотовых сетей пятого поколения, 6,62-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1300 кд/м2, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями н 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и NFC, размерами 162,9:75,8:8,65 мм, массой 194,5 грамма, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Цена базовой версии составляет 470 долларов.