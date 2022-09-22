Смартфон Realme GT Neo 4 получит 1,5K-экран

Авторитетный китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT Neo 4, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Итак, устройству приписывают наличие топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, дисплея с разрешением 1,5К и частотой обновления изображения 120 Гц, а также поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Утверждается, что цена смартфона составит от 290 до 425 долларов, а его главным конкурентом станет грядущая новинка от Xiaomi – Redmi K60.

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