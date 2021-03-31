Смартфон Realme GT Neo 5G оценен в 275 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью GT Neo 5G, которая работает под управлением ОС Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0. Новинка характеризуется 6,43-дюймовым Samsung Super AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц, поддержкой HDR10+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1200 кд/м2, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1200 с частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками, модулями Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, поддержкой NFC, портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 50 Вт. Версия с 6/128 ГБ памяти оценена в 275 долларов, с 8/128 ГБ – 305 долларов и 12/256 ГБ – 350 долларов.

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