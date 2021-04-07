Смартфон Realme GT Neo раскупили за 10 секунд

Главными особенностями новинки стал 6,43-дюймовый Samsung Super AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц, поддержкой HDR10+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1200 кд/м2, восьмиядерная платформа MediaTek Dimensity 1200 с частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G, тройная основная камера с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), а также поддержка быстрой зарядки на 50 Вт.
Компания Realme похвасталась удачным началом продаж смартфона Realme GT Neo, первая партия которого была раскуплена всего за 10 секунд. Сообщается, что стартовая партия принесла китайскому производителю 15 миллионов долларов. Вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти оценена в 275 долларов, с 8/128 ГБ – 305 долларов, а 12/256 ГБ – 350 долларов.