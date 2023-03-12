Смартфон Realme GT Neo5 SE порадует ценой

Сетевые инсайдеры поделились подробностями смартфона Realme GT Neo5 SE, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат наличие 6,74-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и кадровой частотой ШИМ 2160 Гц, боковой алюминиевой рамки, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 1, батареи ёмкостью 5500 мАч, поддержки 100-Вт проводной зарядки, селфи-камеры разрешением 16 Мп, тройной тыльной камеры с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, подэкранного дактилоскопа, ИК-излучателя и модуля NFC. За версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти попросят 260 долларов, 8/256 ГБ –290 долларов, 12/256 ГБ – 335 долларов, а за 12/512 ГБ – 375 долларов.