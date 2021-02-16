Смартфон Realme GT получит 160-Гц дисплей

В сети появились подробности о флагманском игровом смартфоне Realme GT, который еще не был представлен официально. Аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, поддержу проводной быстрой зарядки мощностью 125 Вт, 6,8-дюймовый плоский дисплей с разрешением 3200:1400 пикселей и частотой обновления изображения до 160 Гц, тройную основную камеру с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 13 Мп и 13 Мп, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, батарею ёмкостью 5000 мАч. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.

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