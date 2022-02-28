Смартфон Realme GT2 и GT2 Pro представлены в Европе

Компания Realme представила в Европе смартфоны Realme GT2 и Realme GT2 Pro, которые оказались очень популярными на домашнем китайском рынке. Итак, Realme GT 2 в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 550 евро, а с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 600 евро. Realme GT2 Pro в конфигурации с 8/128 ГБ – стоит 750 евро, а с 12/256 ГБ – 850 евро. При этом, первые покупатели смогут приобрести новинки с внушительной скидкой в 100 евро.

Напомним, что Realme GT2 Pro оснащается производительным процессором Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем LTPO с разрешением 3216:1440 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц и яркостью до 1400 кд/кв.м, системой охлаждения размером 36761 мм2, модемо 5G, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150°) и 2 Мп (камера-микроскоп), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт.