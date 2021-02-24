Смартфон Realme Narzo 30 Pro 5G получил тройную камеру

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Narzo 30 Pro 5G, которая получила поддержку мобильных сетей пятого поколения. Новинка также характеризуется 6,5-дюймовым экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2400:1080 пикселей, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800U с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой ARM Mali-G57 MC3, батареей на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), боковым сканером отпечатков пальцев, аудиосистемой Dolby Atmos, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 10 с оболочкой Realme UI. Версии на 6/64 и 8/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти оценены в 235 и 275 долларов соответственно.