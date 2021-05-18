Смартфон Realme Narzo 30 оценен в $190

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Narzo 30, которая работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0. Новинку оснастили 6,5-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G95, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, слотом для карт памяти MicroSD, боковым дактилоскопом, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, портом USB Type-C, модулем NFC, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки на 30 Вт. Смартфон оценен в Малайзии в 190 долларов, но первое время он будет доступен за 170 долларов.

Комментарии и отзывы Realme Narzo 30
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