Смартфон Realme Narzo 50 5G оценен в 205 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Narzo 50 5G, которая будет стоить в Китае 205 долларов. Новинку оснастили 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810 с тактовой частотой 2.4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, работающим на частоте 850 МГц, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 8 Мп, селфи-камерой на 8 Мп и стереодинамиками.