Смартфон Realme Narzo 50 вышел в России

Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme Narzo 50, который был представлен в феврале этого года. Аппарат оценен в 20 тысяч рублей за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. До 27 июля покупатели получат в подарок беспроводные наушники Realme Buds Air 2, которые оценены в 5 тысяч рублей.

Новинку также оснастили однокристальной системой MediaTek Helio G96, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.1, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, предустановленной ОС Android 12 с фирменной надстройкой Realme UI 3.0, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 33-Вт зарядки, разъемом USB-C, боковом сканером отпечатков пальцев и 3,5-мм гнездом для наушников.