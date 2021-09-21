Смартфон Realme Narzo 50A получит батарею на 6000 мАч

Компания Realme раскрыла некоторые параметры смартфона Narzo 50A, официальная презентация которого состоится уже 24 сентября. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт, 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, тройную тыльную камеру с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения и селфи-камеру разрешением 8 Мп. Также на мероприятии покажут более доступную модель Narzo 50i, которой прочат бюджетный процессор MediaTek и сдвоенную основную камеру.

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