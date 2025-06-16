Смартфон Realme Narzo 80 Lite 5G оценили в 115 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью NARZO 80 Lite 5G, которая основана на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2. Новинка также получила 6,67-дюймовый экран с разрешением HD+, динамической кадровой частотой до 120 Гц и яркостью 625 нит, ОЗУ стандарта LPDDR4x, флеш-память UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, селфи-камеру на 8 Мп, тыльную камеру с главным модулем разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 15-Вт быстрой зарядки, корпус толщиной 7,94 мм и массой 197 граммов, боковой дактилоскоп, 3,5-мм разъем для наушников, прочность по стандарту MIL-STD-810H и предустановленную прошивку Realme UI 6.0 на основе ОС Android 15. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 115 и 125 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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