Смартфон Realme P1 5G получит яркий 120-Гц экран

Компания Realme раскрыла первые подробности о недорогих смартфонах Realme P1 5G и Realme P1 Pro 5G, которые еще не были представлены официально. Итак, младшая модель получит 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7050 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G68 MP4, систему охлаждения с испарительной камерой на 4356,62 мм² и экран AMOLED с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Смартфон будет стоить 15 тысяч рупий на дебютном индийском рынке (около 180 долларов).

Realme P1 Pro 5G оснастят изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, нижней рамкой толщиной 2,32 мм и ШИМ-регулировкой 2160 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, системой охлаждения 3D и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки. За него попросят 20 тысяч рупий или 240 долларов.